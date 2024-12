Príncipe Harry quebra silêncio sobre rumores de crise com Meghan Markle

Príncipe Harry, 40, falou pela primeira vez sobre os rumores de uma crise no casamento com Meghan Markle, 43, nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

O duque de Sussex foi questionado sobre o assunto durante um evento do New York Times. Segundo a revista People, um jornalista abordou as especulações e perguntou por que ele e Meghan não têm aparecido juntos em eventos — enquanto o príncipe estava em Nova York, a esposa estava em compromissos do outro lado do país, na Califórnia.

Harry levou a questão com bom humor e ignorou a polêmica. "[Estou aqui] porque você me convidou, você deveria saber disso", respondeu ele, levando o público aos risos.