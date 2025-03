Príncipe Harry se afasta de sua Instituição em crise

Juntamente com o Príncipe Seeiso do Lesoto, Harry fundou a organização de caridade em abril de 2006. O nome "Sentebale" significa "não me esqueça" no idioma sesoto, escolhido como um tributo às mães de ambos os príncipes e como um lembrete para não esquecer as crianças vulneráveis do Lesoto.

A missão da Sentebale sempre foi apoiar crianças e jovens vulneráveis no Lesoto, especialmente aqueles afetados pelo HIV/AIDS. A organização implementou diversos projetos de impacto, como o Lesotho Child Counselling Unit, que oferece um ambiente seguro para crianças maltratadas, e o Mants'ase Children's Home, um lar que cuida de crianças órfãs. No entanto, apesar dessas conquistas, a Sentebale também enfrentou desafios.

Em seus primeiros anos, a instituição foi criticada por altos custos administrativos em comparação com os valores destinados aos projetos no Lesoto. Por exemplo, os primeiros relatórios financeiros mostraram que, apesar de arrecadar mais de £1 milhão nos primeiros 18 meses, apenas £84.000 foram destinados a projetos no país africano.

Mas agora em 2025, a Sentebale passa por uma crise interna significativa. O Príncipe Harry, o Príncipe Seeiso e os curadores da organização renunciaram devido a desentendimentos com a presidente do conselho, Dra. Sophie Chandauka.

Chandauka, nomeada em julho de 2023, foi acusada de má gestão financeira e de tomar decisões sem aprovação do conselho, gerando tensões internas. Por outro lado, ela alega ser vítima de abuso de poder, bullying, misoginia e racismo dentro da organização.

A questão agora é como a imprensa tem tratado as acusações: há matérias que se concentram em desacreditar Sophie Chandauka e apoiarem o príncipe, mas como ignorar que ela alega ser vítima das mesmas práticas que Harry e Meghan fizeram contra a Família Real? Isso levanta uma questão importante: até que ponto a narrativa da mídia está sendo moldada por preconceitos e agendas pessoais?