Príncipe William traz Prêmio Earthshot para o Brasil

A cerimônia deste ano será realizada pouco antes da cúpula climática da ONU, a COP30, que acontece no Brasil em novembro.

"Tenho o prazer de anunciar que estaremos no Brasil em 2025", disse William em um vídeo divulgado junto ao anúncio.

"Precisamos de otimismo urgente agora mais do que nunca, e acho que o Brasil personifica isso. Mal posso acreditar que já estamos na metade dos 10 anos."

As edições anteriores do prêmio foram realizadas em Londres, Boston, Cingapura e Cidade do Cabo, com apoio de organizações globais e filantropos.

Entre as celebridades que participaram do vídeo de anúncio estavam a atriz Cate Blanchett, a modelo Heidi Klum, o ex-jogador Cafu, que foi capitão e campeão do mundo pela seleção brasileira, e o ex-capitão da seleção inglesa, David Beckham.

"Estou muito, muito animado... (Brasil) -- onde natureza e cultura andam de mãos dadas", disse Beckham.