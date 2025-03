Gwyneth Paltrow fez indiretas para Meghan Markle? Analisando a controvérsia

Falar de "justiça" e Meghan Markle é entrar em um terreno arenoso e complexo. Mas a dinâmica entre Meghan Markle e Gwyneth Paltrow recentemente capturou uma atenção significativa, particularmente entre os usuários de mídia social que criticam a duquesa de Sussex. Rivalidades entre celebridades sempre rendeu cliques e como não embarcar nelas?

Desde que Meghan voltou para Los Angeles, a mídia e os críticos vêm associando os nomes das duas com frequência crescente. Ambas vivem em Montecito, tem amigos em comum, mas Gwyneth mantém sua distância (aparentemente). Para os críticos, Meghan vem desesperadamente tentando entrar no círculo da atriz porque como empreendedora ela é ainda maior do que uma vencedora de Oscar. Tudo que se diz parecer esforçado em Meghan é apontado como natural em Gwyneth, era uma questão de tempo que a atriz fosse obrigada a dizer algo.

Na matéria de capa na Vanity Fair de abril de 2025, que seria sobre sua volta ao cinema, Gwyneth fala abertamente dessa relação, mas as interpretações de suas palavras diferem. Ela diz que só esteve com Meghan superficialmente, que não a conhece, mas faz questão de se opor ao bullying que a duquesa sofre. "Quando há barulho sobre certas mulheres na cultura, eu tenho, sempre, um forte instinto de defendê-las", ela diz. "Fui criada para ver outras mulheres como amigas, não inimigas. Acho que sempre há mais do que o suficiente para todos. Todo mundo merece uma tentativa de tudo o que quer tentar", comentou.

Não foi o suficiente. Na mesma matéria, mesmo falando que pensa em fazer uma visita à Meghan e Harry, compara seu ex, Brad Pitt, ao Príncipe William, elogiando o ex-noivo como uma pessoa querida. E não podemos esquecer que Gwyneth foi uma das raras celebridades que não embarcou na campanha conspiratória sobre a Princesa Catherine, ao contrário, deu apoio à Kate publicamente quando outros (sem saber que ela estava com câncer), alfinetaram o "sumiço" como se fosse por móvitos mais superficiais. Para fechar, vale lembrar que o ex-marido de Gwyneth, o vocalista Chris Martin, da banda Coldplay, é um dos grandes amigos de Harry. Não é tão fora de propósito ter Gwyneth no meio dessa novela.

Mas o que ganhou fôlego essa semana foi que, ao postar abrindo seu armário em casa e, em seguida, cozinhando um café de manhã na sua própria cozinha, a Internet veio abaixo afirmando que Gwyneth está propositalmente "sombreado" Meghan. (Ridicularizando, em outras palavras). Será mesmo? O lado que escolhe revela sua posição quanto à Meghan Markle.

Nada é explícito, o que dá fôlego para especulações. Não serei popular nem vou entrar no mérito, mas a minha leitura é divergente. Ao citar Meghan em uma matéria como a Vanity Fair já é reconhecer a ligação entre elas. Lembrando que Meghan está para lançar seu Podcast agora no início de abril, estou antecipando que Gwyneth Paltrow será uma das convidadas. Explico a razão.