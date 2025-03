Meghan Markle e Gwyneth Paltrow: desmentindo rivalidades

O post pode ter pego muita gente de surpresa, mas dissipa de vez quaisquer rumores sobre uma possível rivalidade entre elas. No vídeo compartilhado, as duas aparecem descontraídas, conversando e combinando a participação de Gwyneth e sua sócia no Goop no podcast da duquesa, que estreia semana que vem. A legenda do post foi clara e divertida, com as duas enfatizando o apoio mútuo e o respeito, além de destacarem a importância de ver outras mulheres como aliadas, não inimigas.

Isso tudo vem após especulações alimentadas por um vídeo anterior de Paltrow, onde ela apareceu preparando o café da manhã em sua casa, ao som de uma música que lembrava o programa de Meghan, "With Love, Meghan", gerando comparações entre as duas. No entanto, Paltrow foi firme ao desmentir qualquer tipo de desentendimento, reafirmando sua crença de que sempre há espaço para todas as mulheres brilharem.

A postagem não apenas encerrou as especulações de rivalidade, mas também serviu como um poderoso lembrete de solidariedade feminina e respeito mútuo. Em um momento em que as comparações e críticas entre figuras públicas são frequentes, o gesto das duas é um verdadeiro exemplo de apoio e amizade entre mulheres de destaque.

Meghan Markle e Gwyneth Paltrow Imagem: Reprodução

Meghan anda ultra ativa em 2025: no mesmo dia que divulgou o trailer de seu novo podcast, "Confessions of a Female Founder", programado para estrear em 8 de abril, também lançou uma página no Instagram chamada "ShopMy", onde compartilha links afiliados de suas roupas e acessórios favoritos, pelos quais ela vai receber comissões sobre as vendas. Claro que essa ação gerou críticas dos que a acusam de explorar sua posição para ganhos pessoais, exatamente o que a Rainha Elizabeth II tinha sido firme em sua oposição. E é apenas o começo.

Meghan Markle também tem provocado, ou agradado, dependendo de como a vêem, com mais fotos (sempre protegendo os rostos), de seus filhos, a princesa Lilibet e o príncipe Archie. Ela está feliz, ocupada e seguindo em frente. Claramente Gwyneth Paltrow estará entre as primeiras convidadas do podcast, onde Meghan vai conversar com empreendedoras sobre suas experiências, desafios e sucessos, oferecendo conselhos práticos e insights sobre o mundo dos negócios. Meghan avisou: 2025 será o seu ano. E está apenas começando.