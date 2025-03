Um ano após polêmica de foto editada, Kate Middleton celebra Dia das Mães

Kate Middleton, 43, celebra o Dia das Mães no Reino Unido um ano depois de ter causado polêmica com uma foto da família editada.

O que aconteceu

A Princesa de Gales prestou uma homenagem à natureza neste Dia das Mães. Ela postou um vídeo em seu perfil no Instagram neste domingo (30).

Sem aparecer no vídeo, a esposa do príncipe William mostrou flores, árvores e alguns fenômenos naturais. "No ano passado, a natureza foi nosso santuário. Neste Dia das Mães, vamos celebrar a Mãe Natureza e reconhecer como nosso vínculo com o mundo natural pode ajudar não apenas a nutrir nosso eu interior, mas também nos lembrar do papel que desempenhamos na rica tapeçaria da vida", escreveu na legenda.