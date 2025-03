Rei Charles III e Rainha Camila se preparam para visita ao Vaticano

O ponto alto da visita será no dia 8 de abril, quando Charles e Camila se encontrarão com o Papa Francisco no Vaticano. Esse encontro tem um significado especial, já que é o primeiro entre um monarca britânico e um papa desde a Reforma, quando a Igreja da Inglaterra se separou da Igreja Católica. Durante a visita, o casal real vai participar de uma missa na Capela Sistina, um momento muito simbólico, que reforça a importância do diálogo entre diferentes religiões.

Vale destacar que, antes de se tornar rei, o príncipe Charles já havia se encontrado com dois papas. O primeiro foi o Papa João Paulo II, em 1985, em uma visita histórica (acompanhado pela Princesa Diana), já que foi a primeira vez que um príncipe britânico se encontrou com um papa desde a Reforma. Em 2007, Charles também se encontrou com o Papa Bento XVI, um momento importante, já que o príncipe sempre demonstrou interesse em fortalecer as relações entre as Igrejas Anglicana e Católica.

Além disso, o Papa Bento XVI também se encontrou com a Rainha Elizabeth II em 2010, durante uma visita oficial ao Reino Unido. Esse foi o primeiro encontro de um papa com um monarca britânico em mais de 30 anos, e representou um passo significativo nas relações entre a Igreja Católica e a Monarquia Britânica, que estavam marcadas por distanciamento desde a Reforma.

Agora, em 2025, Charles será o primeiro monarca britânico a se reunir com um papa após a Reforma. A visita será um marco tanto para as relações diplomáticas quanto para a história das Igrejas Anglicana e Católica.

Além das atividades no Vaticano, o casal real vai cumprir compromissos oficiais em Roma e Ravena, onde se encontrará com importantes autoridades italianas, como o presidente Sergio Mattarella e a primeira-ministra Giorgia Meloni. A viagem também terá eventos culturais e religiosos, destacando a amizade histórica entre o Reino Unido e a Itália.

Este Ano Jubileu da Igreja Católica é um momento especial para todos, e a presença de Charles e Camila vai mostrar o respeito e o interesse do Reino Unido pelas tradições católicas. A viagem tem um significado pessoal para o casal, pois será a primeira vez que eles visitam o Vaticano como monarcas, e o encontro com o Papa Francisco tem um valor ainda maior, especialmente depois da recuperação do pontífice de uma internação recente.