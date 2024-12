HBO quer ator negro para interpretar Snape em série de 'Harry Potter'

Paapa Esiedu, 34, teria sido convidado pela HBO para dar vida ao professor Severo Snape na série inspirada nos livros da saga "Harry Potter".

O que aconteceu

O ator inglês é conhecido por seu trabalho no filme "Men: Faces do Medo" (2022) e na série "Ana Bolena: A Rainha" (2021). Ele também estrelou alguns episódios do elogiado seriado "Black Mirror" (Netflix).

A HBO não confirmou, mas tampouco desmentiu as negociações com Esiedu para o elenco do projeto. "Entendemos que uma série de grande destaque como esta atrairá muitos rumores e especulações. Conforme avançarmos na pré-produção, confirmaremos os detalhes quando os acordos forem finalizados", afirmou a companhia ao portal The Hollywood Reporter.