Vanessa cogita mira em aliado para se salvar: 'A mais errada do mundo'

Vanessa desabafou com Flora na manhã desta terça-feira (3) por conta de um movimento de jogo em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Flora no quarto, Vanessa afirmou que se sente culpada por colocar seu amigo, Gilsão, na mira dos rivais na próxima formação de roça. "Tudo tentando acertar, fico me sentido a pessoa mais errada do mundo. Eu gosto muito dele, espero que a gente não se afaste", disse.

O movimento de Vanessa contra o aliado seria uma intenção de se salvar da roça.