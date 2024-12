Sidney não serve nem para vilão: é o alívio cômico de A Fazenda, diz Chico

Apesar de tentar ser um dos protagonistas de A Fazenda 16 (Record), Sidney tem sido mais um participante cômico e se tornou o verdadeiro 'café com leite' do programa, avaliou o colunista Chico Barney na edição desta terça-feira (3) do Central Splash.

Ele é aquele cara que precisa manter a audiência qualificada e interessada. Ele precisa render audiência. O Sidoca não está nem protagonizando, nem sendo um bom vilão. Ele está sendo um alívio cômico. O que está sendo interessante do 'Sidoca do Requeijão', o ex-Sidney Sampaio, é o ridículo, é o patético, é o constrangedor e eu acho que nesse quesito, que é uma coisa da carreira dele, ele tem sido brilhante.