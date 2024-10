'O Maníaco do Parque' muda o foco da história dos crimes, diz pesquisadora

"O Maníaco do Parque" já está disponível no Prime Vídeo e, ao longo dos 98 minutos de filme, somos apresentados à história de um dos assassinos em séries mais famosos do Brasil. No entanto, a intenção da produção é mostrar uma versão que, segundo os produtores, seria diferente da conhecida até então.

A importância desse filme é trazer, após tantos anos, o foco dessa narrativa para onde ela nunca esteve e para onde precisa estar: a visão das mulheres que tiveram a vida atravessada pelo Francisco [de Assis, o Maníaco do Parque]. Thaís Nunes, pesquisadora do caso, em entrevista a Splash

Por se tratar de um dos crimes mais midiáticos do Brasil, a versão do assassino —aqui vivido por Silvero Pereira— sempre foi a que esteve no centro da narrativa. "Ele foi um assassino em série que teve horas de televisão aberta para contar a versão dele dos crimes, apesar de a principal característica do transtorno que ele possui, sendo o transtorno antissocial com níveis de psicopatia, sendo de ser um grande mentiroso, e ainda assim, a história dele foi tomada como verdade", disse Nunes.