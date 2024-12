Silvia Abravanel diz que 'fala com Silvio Santos' todo dia: 'Não morreu'

"Ele nos ensinou a viver a vida"

Filha número 2 de Silvio Santos conta que está cumprindo à risca a orientação do pai: está vivendo a vida independentemente da dor. "As pessoas podem me julgar: 'ah, está fazendo 90 dias e ela está saindo', mas é o que ele esperava da gente. Ele esperava que cada uma das filhas seguisse a vida. Ele nos ensinou o respeito, a viver a vida da melhor maneira possível, porque a vida é muito curta pra perder tempo, parar e ficar só no sofrimento".

Sinto falar do meu pai? Todos os dias. Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração.

A forte conexão com o pai persiste mesmo após a morte e ajuda Silvia a encontrar soluções para as adversidades do dia a dia da vida pessoal e profissional. "As pessoas que têm pais têm pra onde ligar. Não tenho mais como ligar para o meu pai. Mas eu tinha uma conexão muito forte com ele. Eu não precisava estar todos os dias, não precisava falar com ele ao telefone todos os dias. Eu pensava alguma coisa e sabia que ia acontecer, porque era muito forte a minha ligação com o meu pai. Isso continua muito forte".

Às vezes, preciso resolver alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, sei que ele vai me dar a direção, porque é como ele fazia. Eu não precisava ligar para o meu pai falar: 'ó, você tem que fazer isso'. A minha conexão era tão forte, tão forte, que ele, de longe, já sabia que estava acontecendo e me dava o direcionamento. Meu pai era o meu melhor amigo depois de Deus. Isso ainda segue hoje em dia.

Carinho e consolo dos fãs foram importantes para família Abravanel ganhar força para lidar com a dor da perda do apresentador. "Sabia que meu pai era uma pessoa muito amada, a gente comenta muito isso, mas a dimensão [não tinha]. É até chato eu falar isso, mas o amor que as pessoas tinham por ele, essa coisa da comoção de todas as pessoas desse Brasil, foi uma coisa que espantou a gente. O tanto que o Brasil abraçou a mim, a minha mãe, as minhas irmãs. Me abraçam, abraçam as minhas irmãs, querem estar perto, de tanto que as pessoas amavam o meu pai. A gente agradece muito, porque a gente realmente não tinha essa noção mesmo."