Leão: 'Misturar religião com SBT é agressão à memória de Silvio Santos'

O colunista Leão Lobo criticou a iniciativa do SBT em transmitir evento evangélico programado para a noite de Réveillon, em São Paulo, durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta quarta-feira (27). Para o jornalista, a exibição do Vira Brasil 2025, festival de música gospel, é um desrespeito à imagem de Silvio Santos (1930-2024).

Me parece ser um desrespeito à imagem dele [Silvio Santos], porque ele não admitiria esse tipo de coisa.

Leão Lobo

O SBT se tornou conhecido por nunca aceitar exibir programação religiosa: em 2012, por exemplo, quando a Igreja Mundial sofria ataques sistemáticos e estava sendo expulsa da TV aberta pela IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), a emissora chegou a receber oferta de R$ 200 milhões anuais para disponibilizar a sua grade nas madrugadas. Um ano antes, a Igreja Universal, ligada à Record, sua principal concorrente, também tentou comprar horário no SBT. Silvio recusou todas as ofertas.