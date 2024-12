Cantora revela que parou de sorrir por excesso de botox: 'Preciso de ajuda'

Meghan Trainor, 30, revelou que "perdeu a capacidade de sorrir" por exagerar no uso de botox na face.

O que aconteceu

Trainor admitiu que fez intervenções em excesso no rosto e agora necessita de ajuda profissional para recuperar seus movimentos faciais. "Coloquei muito botox e preciso de ajuda. Fiz besteira. Já tinha aplicado botox na testa algumas vezes, e alguém me convenceu que poderia ficar com o lábio superior mais levantado se preenchesse ele com botox", declarou a cantora, segundo informações do Page Six.

Cantora contou que tenta sorrir, mas não consegue. "Não fiquei com meu lábio mais volumoso e agora também não consigo sorrir".