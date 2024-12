A Fazenda: Albert detona jogo de Vanessa: 'Só pensa em dinheiro'

Flora: "Naquela história do pulo, que ela era do Zé, veio para o nosso grupo, depois voltou para o dele. É mais que lógico que a pessoa não tem jeito. E não sustenta nada, Albert." A peoa narra que seus aliados conversavam sobre não votar em Sacha nesta semana quando Albert entrou na conversa. "Você deu uma nela, e ela ficou meio tonta."

Albert: "Ela falou: 'Vai votar em quem?', e eu falei 'Qualquer um que não tenha jogo'. Aqui, tipo, estou te mandando um torpedo."

Flora conta que continuou conversando com a peoa. "Aqui, eu e ela. 'Eu sei que o meu e o seu está na reta. A gente tem que votar para se salvar, Nessa', falei assim para ela."

Albert: "Ela quer que a pessoa confesse no vídeo que não vai votar nela pra usar isso. E cara, é muito feio você pedir para não votar. Lembra aquela situação humilhante dela, implorando pra Júlia, implorando pra Luana, para não ir pra Baia? P*rra, isso não se faz! Você é insegura. Não confia no teu jogo porque não tem jogo. Só pula. Você falou, tá gravado ali, que você veio aqui porque queria passar um tempo. Não queria sair logo no começo. E é o que ela faz, lembra, ela só dormia no começo. Ela jogou o lance da depressão. Depois, melhorou, tudo bem, eu também cuido da minha. Depois ela ficou se escondendo. Deu uma animada quando encostou em Babi e Fernanda, o Zé deixou por aquilo mesmo. Saiu Fernanda, colou na Babi. E a Babi segurou a onda dela, porque ela também não andava sozinha. Nada contra, é o jogo."

Flora: "A Babi saiu, que era mentora dela."

Albert: "Ela colou no Juninho, mas não chamou ele para o jogo. Se ela tivesse chamado ele, o Gilsão estaria solto. Eu votaria no Gilsão, falei já. O jogo dele é tão arriscado quanto o meu, porque eu to jogando, ele tá fugindo passivamente, saindo de tudo. Um cara maravilhoso, mas como jogador, para mim, não é perfil que como público eu gostaria de ver. Ele tem que mostrar o coração dele, mas tem que mostrar posicionamento e não mostra."