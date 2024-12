Sacha diz que Flora não sentiu racismo, mas quis 'levantar pauta'

Neste domingo (1º), Sacha Bali lembrou quando Flora Cruz o acusou de racismo e de machismo por gritar com ela em A Fazenda (RecordTV).

O que aconteceu

Em dinâmica de apontamento, Sacha retomou as acusações que ouviu de Flora. Ele disse que a peoa usou a pauta racial para prejudicá-lo.

Sacha: "Quando você ressalta em um programa de televisão para o Brasil inteiro como se o motivo de eu ter te 'agredido' é porque você é uma mulher preta... Claro, eu não tenho esse lugar de fala, mas, a partir do momento em que eu estou sendo acusado de um crime, eu preciso falar para me defender. Quero que você diga se você acha que eu gritei com você por eu ser um homem branco e você ser uma mulher preta. Se foi isso, se você se sentiu dessa forma, você pode, sim, ter sentido racismo. Agora, no meio de uma discussão em que todas as pessoas estão se xingando, você entra no meio do tiroteio e eu acabo falando alto contigo. Não tem a ver com a sua pele, seu gênero. Claro, cada um sente de uma forma, mas sinceramente não acho que você sentiu que eu estava sendo racista com você. Eu acho que você aproveitou da sua imagem para tentar levantar uma pauta e, mais uma vez, me acusar de um crime para queimar a minha imagem como você vem fazendo desde a terceira roça, quando você começou a me chamar de machista".