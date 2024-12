Fã que 'tacou Bíblia' em Lady Gaga recorda meme: 'Não era brincadeira'

Agora eu tô pronta pra cumprir minha missão levando a palavra do amor através da minha arte e da minha comunicação.

Flor Késia espera que Lady Gaga se apresente no Rio após cancelamento em 2017 Imagem: Reprodução/Instagram/perfumetropical

Gaga de volta?

Késia crê que Gaga voltará ao Rio em 2025 após o cancelamento do show no Rock in Rio, que deixou os fãs eternamente devastados. "Maio é o mês do meu aniversário e, em nome de Jesus, a Gaga vem. Meu presente vai ser estar junto com ela, conhecê-la e orar com ela pessoalmente", disse.

Ela também reconheceu a importância da cantora em sua vida e disse orar e meditar pensando nela. "A arte da Lady Gaga me deu forças. Me inspirou quando eu tinha baixa autoestima. Me renovou com sua dedicação e talento", assumiu.

A expectativa vem após os rumores de que Lady Gaga estaria negociando uma grande apresentação no Rio de Janeiro em 2025, na praia de Copacabana. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o show seguiria os mesmos moldes da apresentação de Madonna neste ano e também seria realizado no mês de maio. Ela vem ou não vem mais?