Ivan de 'Alma Gêmea': como está ator hoje e quem é sua esposa famosa?

Em "Alma Gêmea" (Globo), Thiago Luciano interpreta Ivan, um dos vilões da história escrita por Walcyr Carrasco. Na trama, ele é amante da malévola Cristina (Flávia Alessandra) e tem muito destaque na fase final.

Trajetória de Thiago Luciano

"Alma Gêmea" (2005) foi a novela de estreia de Thiago Luciano na teledramaturgia. Depois compôs o elenco de "O Profeta" (2006); "Ciranda de Pedra" (2008); e "Morde & Assopra" (2011), que foi sua última novela da carreira até então.