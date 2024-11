Silvia Abravanel recorda 'patadas' de Silvio Santos: 'Era um horror'

Silvia Abravanel, 53, recordou as broncas que já recebeu de seu pai, Silvio Santos, no SBT.

O que aconteceu

A apresentadora abriu o jogo sobre as 'patadas' que já levou. "Eu nunca tomei patada do Silvio Santos pai, eu tomei do Senor Abravanel, que era conversa no pé do ouvido. Sabe uma dor de ouvido inflamado? É aquilo ali. E patada do Silvio Santos [como chefe], milhares", disse ela em entrevista ao podcast Festa da Firma desta quarta-feira (27).

Parte das broncas no ambiente profissional aconteciam enquanto Silvia estava no ar em um programa com Celso Portiolli. A atração exibia 5 horas de conteúdo gravado anteriormente, mais 4 horas de conteúdo ao vivo.