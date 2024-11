Patrícia Ramos surpreende seguidores com antes e depois e barriga trincada

Patrícia Ramos, influenciadora de 24 anos, mostrou nas redes sociais as mudanças de seu corpo após cinco anos. Ela fez a trend "salto violento de 2019 para 2024" e surpreendeu seus seguidores.

O que aconteceu

Patrícia impressionou com a transformação de seu corpo. Com fotos de biquíni, ela mostrou como seu corpo era mais magro, e agora, marcado por músculos definidos e barriga trincada. "Nunca imaginei essa mudança em tão pouco tempo", comentaram seguidores.

Houve também mudanças em seu rosto. Com selfies, é possível ver como Patrícia mudou com o amadurecimento. Sua publicação recebeu elogios sobre sua vida com alimentação saudável e exercícios físicos.