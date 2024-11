Sacha e Gilsão lavam roupa suja: 'Não senti posicionamento original'

Gilsão tentou se justificar. "Não levantei pauta. Eu deixei claro que não acharia maneiro alguém fazer isso com uma irmã minha, com minha mãe! Tu sabe que se estivesse lá fora e fizesse isso com tua mãe ou tua tia, o que tu iria fazer? Ficar olhando?".

Sacha argumentou. "Mas o que eu fiz com ela? Eu tava no meu momento de fala, andou até metade do caminho e falou que não ia deixar eu falar."

Gilsão se explicou.para o peão. "Você se posicionou na frente dela. O contexto foi que você oprimiu uma mulher naquele momento. Você foi até ela. Se você vai até ela, como ela te oprime? Se meu ponto de vista é me esconder, você vê diferente."

Após uma longa conversa, Gilsão agradeceu a Sacha e pontuou que o jogo os afastou, mas que continuará o respeitando.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 10ª roça e se tornar fazendeiro? Juninho Antonio Chahestian/RECORD Luana Antonio Chahestian/Record Yuri Antonio Chahestian/Record