Carolina Dieckmann perde 8 kg para viver personagem no cinema

Carolina confessou que chegou a 'travar uma batalha' com a maquiadora do filme. "Fico o tempo todo brigando com a maquiadora porque ela me corrige, eu vou e passo a mão. Estou sempre querendo fazer um borrãozinho para mostrar isso. Acho ótimo quando a gente vê um trabalho principalmente no cinema e na televisão sem sinal da maquiagem. Você vê que aquela pessoa é comum: passa um rímel, passa alguma outra coisa, mas não tem aquela pele perfeita. Então eu procurei sempre deixar as minhas sardinhas, não tirar totalmente uma espinha, porque acho que isso aproxima e estamos vivendo num mundo em que queremos cada vez mais realismo.", contou.

Além disso, a loira disse que não é adepta do botox. "Uma testa de bulldog, é o que temos. Tenho zero problema em falar de procedimentos ou a pessoa querer fazer qualquer coisa porque o corpo é de cada um. Cada um que tome sua decisão, mas especificamente o botox para atores acho que é uma coisa que deve ser pensada. Se a gente perde um pouquinho da expressão, altera muito. Principalmente a gente que fala, que se expressa."