Por que a imprensa odiou o último capítulo de 'Alma Gêmea' em 2006?

"Alma Gêmea" foi um surpreendente sucesso de audiência em sua exibição original na faixa das seis entre 2005 e 2006, desde sua estreia até o final. O último capítulo da trama de Walcyr Carrasco alcançou 53 pontos, com picos de 56, na Grande São Paulo —índice que só era visto em novela do horário nobre da Globo. Na época, cada ponto correspondia a 52,3 mil domicílios.

Apesar dos excelentes números, com milhares de televisores ligados para ver o destino de Serena (Priscila Fantin), Rafael (Eduardo Moscovis) e Cristina (Flávia Alessandra), o desfecho do folhetim não foi enxergado com bons olhos pela crítica. Sem exageros, boa parte da imprensa de fato odiou o capítulo que encerrou "Alma Gêmea". Jornais do Brasil inteiro dedicaram espaço para avaliar o final da trama de época.

Antagonista detonada

Um dos pontos destacados pela imprensa, de modo geral, foi o sucesso de Cristina, vilã vivida por Flávia Alessandra. Adorada pelo público, a personagem morre no último capítulo ao ser puxada por um "espírito do mal" para dentro de um espelho em meio a um incêndio. Antes disso, a malévola dispara um tiro contra Serena, mas Rafael entra na frente e é baleado no lugar de seu grande amor. Em seguida, Serena tem um ataque fulminante do coração.