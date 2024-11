Final de 'Alma Gêmea': Terê cresce e vira um lindo homem após perder Serena

Terê, interpretado por Davi Lucas durante toda a história de "Alma Gêmea" (Globo), surge adulto no final da trama. Quem dá vida ao personagem nessa fase é o ator Ângelo Paes Leme.

Final de Terê em 'Alma Gêmea'

No fim da novela, Terê é adotado por Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis). No entanto, a felicidade do ex-órfão dura pouco, pois o casal morre no mesmo dia.