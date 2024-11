Musa do OnlyFans vai leiloar 'nova virgindade' após ter reconstruído hímen

Ketlin Groisman, 25, planeja promover um leilão para escolher o homem com quem terá sua primeira experiência sexual após ter reconstruído cirurgicamente o próprio hímen.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto se diz ansiosa pela experiência de perder a virgindade pela segunda vez. "A cirurgia foi um sucesso absoluto. Agora quero viver a sensação da minha primeira vez, sabendo direitinho o que quero, então vai ser inesquecível, para dizer o mínimo", afirmou ela, que é sucesso na plataforma OnlyFans, à revista Quem.

Ketlin assegura não se importar com as críticas por monetizar a própria vida sexual. "Não me incomodo com o que falam. A mulher faz o que quiser com o próprio corpo. Não vou me limitar ao que outros dizem."