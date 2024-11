Juju Ferrari diz que agrediu Urach 'por instinto': 'Ataquei sem perceber'

Juju Ferrari, 38, explicou por que agrediu Andressa Urach, 36, com uma taça de vidro. A ex-evangélica levou quatro pontos no rosto após ser agredida pela influenciadora.

O que aconteceu

Juju afirmou que Andressa a agrediu primeiro, cuspindo em seu rosto, e que apenas se defendeu. "Eu vi ela fazendo alguns sinais para mim e falei: 'Ah, deixa pra lá, né? Ela não vai fazer nada'. Só que ela veio na minha direção e, quando me virei, ela cuspiu no meu rosto. Eu estava com a taça de vidro na mão e daí foi instinto. Eu ataquei sem perceber. Depois vi o sangue escorrendo", declarou, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira no portal Metrópoles.

Ferrari disse que recebeu mensagens ameaçadoras de Urach, prometendo revanche. "Ela também me mandou mensagem depois, falando que eu acabei com o rosto dela, dramatizando, que não ia ficar assim. Só que eu não cheguei a responder ainda. Falei que não era pra chegar a esse ponto."