Ex-fazenda Liziane Gutierrez está presa no Marrocos; veja o motivo

Por conta das burocracias do Marrocos, o companheiro de Liziane retornou para Las Vegas, nos EUA, onde reside. "Sim, eu estava com ela. Mas depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada ficou auxiliando ela e sabiam da situação dela desde o início. Eu conversei com eles e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não tinha previsão de nada naquela época".

A última publicação feita por Liziane Gutierrez nas redes sociais foi no dia 30 de outubro, quando ela denunciou um crime. Na ocasião, ela estava em Marrakesh, quando afirmou que foi roubada quando estava a caminho de uma balada. "Uma moto passou e levou essa minha bolsa Prada, que eu amava, minha scarf, o telefone de trabalho do Toni e o meu telefone. A nossa sorte foi que os nossos documentos ficaram no cofre do hotel, senão tinham ido também", relatou a influenciadora.