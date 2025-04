Jurado do 2º julgamento dos irmãos Menendez critica apoio de Kim Kardashian

O jurado também demonstrou incômodo com o apoio de Kim Kardashian, que costuma se manifestar em defesa de alguns condenados. Na visão da fonte ouvida pelo TMZ, a influenciadora não se importa realmente com outros presos não tão conhecidos como os Menendez.

Após a repercussão do caso dos irmãos, Kim argumentou que a sentença não foi compatível ao crime cometido por eles. Para ela, a sentença "foi mais adequada a um assassino em série do que a dois indivíduos que suportaram anos de abuso sexual pelas mesmas pessoas que amavam e em quem confiavam".

Apesar de justificarem o crime por conta do abuso sexual e físico sofridos durante a infância, as alegações dos irmãos não foram consideradas "elemento do crime"."Alguns jurados ficaram divididos quanto ao argumento de abuso sexual, mas não precisávamos concordar sobre o abuso sexual para concordar sobre homicídio em primeiro grau", relembra o jurado.

Ele ainda afirma não se opor à potencial libertação dos irmãos. Para ele, caso sejam liberados, Erik e Lyle deveriam usar sua visibilidade para ajudar vítimas de abuso sexual ou pessoas condenadas injustamente.