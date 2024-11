Cher revela encontro com Salvador Dalí após orgia: 'Gritando por dentro'

Cher, 78, recordou um encontro inusitado com o pintor Salvador Dalí, ícone do surrealismo, em seu livro "Cher: The Memoir, Part 1".

O que aconteceu

Cher e o ex-marido, Sonny Bono, conheceram Dalí durante uma visita ao cineasta Francis Ford Coppola em Nova York. Segundo a revista People, a cantora contou no livro que foi convidada pelo pintor para uma festa organizada por ele e pela esposa na mesma noite.

A estrela se surpreendeu com o que encontrou ao chegar ao local da festa. Ela definiu a experiência como se tivesse entrado em um filme ruim de Fellini. "[Todos] eram ou bonitos ou bizarros e todos eles pareciam estar chapados", disse.