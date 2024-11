Até que enfim: Moema realiza sonho antigo bem inusitado em 'Mania de Você'

Nahum (Ângelo Antônio) e Moema (Ana Beatriz Nogueira) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Também no mesmo capítulo: Luma revela seu arrependimento a Viola e pede perdão à chef. Marcel e Marlon impedem que Iberê se aproxime do pierrô. Mavi pensa em um plano para acabar com a lona cultural.

Robson observa Diana e Volney entrando no resort e conta a Hugo. Hugo observa pelos monitores Diana conversando com um homem.

Mavi pensa em destruir a comunidade. Luma escuta Mavi tramando o desvio da estrada por cima da comunidade e da lona cultural.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.