Seguidora ajuda polícia a prender tiktoker acusada de furto nos EUA

Marlena Velez, 22, foi presa na semana passada na Flórida, Estados Unidos, acusada de furtar produtos da loja de departamentos Target.

O que aconteceu

A influenciadora digital teria furtado 16 itens, avaliados em um total de US$ 500 - quase R$ 3 mil, na cotação atual. De acordo com o jornal Fort Myers News-Press, ela usava códigos de barras falsos para reduzir os preços do que ia comprar no sistema de autoatendimento do local.

A polícia chegou até Marlena depois que uma seguidora da tiktoker reconheceu em um post seus os produtos roubados. Através da denúncia da internauta, a polícia pôde confirmar que os itens da loja estavam de fato em posse da influencer e lhe dar voz de prisão na última quinta-feira (21). "Ela basicamente se incriminou. Os influenciadores devem enfrentar as mesmas consequências que qualquer outra pessoa, já que sua imagem pública não os isenta da lei", disse o policial Riley Carter ao jornal The Express Tribune.