MrBeast e estrelas do TikTok estão no Top 10 de influencers do mundo; veja

A influenciadora tem 87 milhões de seguidores, um engajamento de 1,88% e um faturamento estimado em US$ 14,6 milhões (cerca de R$ 83 milhões). Irmã mais velha de Charli, ela também ficou famosa com as dancinhas no TikTok, além de sua aproximação com o ramo da moda e da música.

7º Mark Rober

Mark Rober é ex-engenheiro da Nasa e tornou-se um dos maiores influencers do mundo Imagem: Reprodução/Instagram

O youtuber e ex-engenheiro da Nasa tem 61 milhões de seguidores, 2,09% de engajamento e um faturamento de US$ 25 milhões (cerca de R$ 143 milhões). Ele ganhou fama com seus conteúdos sobre ciência, tecnologia e vídeo no estilo DIY (faça você mesmo).

8º Alex Cooper