Quem é Ananda, cantora que teria sido alvo de falas de Ana Paula Minerato

A cantora Ananda, 26, é apontada como a vítima das falas racistas de um áudio vazado atribuído a Ana Paula Minerato nesta segunda-feira (25). A artista rebateu as falas e disse: "Agora tu vai ter que aguentar".

Quem é a cantora Ananda?

Ananda é o nome artístico de Fernanda Lins, de 26 anos. A jovem é do Rio de Janeiro e faz parte do grupo musical Melina Carioca, que também conta com os ex-BBBs Lucas Pizane e Raquele Cardoso. O grupo tem hits como "Deixa se Envolver" e "Vai Que Cola".

Ananda ficou conhecida nacionalmente depois da música "Quero Que Tu Vá", que viralizou na web em 2018. A faixa ganhou disco de platina e tem mais de 55 milhões de reproduções no Spotify.