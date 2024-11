Spray na cara, tapa e expulsão: as polêmicas de Nego do Borel

Nego do Borel, 32, trocou socos com um homem neste domingo (24), precisou ser contido por policiais e foi levado à delegacia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a polícia intervém na briga com o uso de spray. Após o ocorrido, o cantor comentou sobre o caso em seu perfil oficial e disse que, apesar de ser contra violência, não iria "apanhar e ficar calado".

Imagens da briga de Nego do Borel no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Twitter

Nego do Borel coleciona polêmicas em sua carreira. Relembre abaixo: