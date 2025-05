Márcia Dantas desabafa sobre demissão do SBT: 'Me senti desamparada'

Ela disse que questionou o porquê dessa mudança de posição. "Me disseram: 'o projeto que tinha para você queremos um nome comercial mais forte'. Por que não foram claros então? Porque se você fala para a pessoa que conta com ela em todo momento, você pensa: 'se não fechou o programa que pensaram para mim, vou ficar no jornalismo'. E eles tinham me dito que eu era a cara do jornalismo do SBT. Agora não sou mais?".

Ainda, Dantas disse que tentou renegociar salário, mas a direção da emissora foi inflexível. "Disseram que era porque meu salário não comporta mais a realidade [do SBT], mas não deram oportunidade de renegociação. Não foi colocada nunca essa opção, então eles queriam mesmo me descartar".

Márcia Dantas foi demitida do SBT em janeiro. Ela ficou na emissora por oito anos e foi de repórter a apresentadora em programas como SBT Notícias, Primeiro Impacto, SBT Brasil e o Tá na Hora.