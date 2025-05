Jojo Todynho vai parar no hospital após passar mal: 'Apagão e teto preto'

Deitada em uma cama de hospital, ela mostrou um pouco do quarto em que ficou sob observação e afirmou que ficou bem sensibilizada com o ocorrido. "Já até chorei aqui, as enfermeiras me acalmaram".

Algumas horas depois, Jojo recebeu alta, agradeceu o carinho dos seguidores e explicou que os últimos dias foram difíceis. "Obrigada pelo carinho, já estou indo embora. Mas eu estou em uma semana muito sensível. Com prova na faculdade, fico muito estressada em sai de prova e dia das mães. Vem minha mãe Maria Helena [mãe de criação] na cabeça. E junho está se aproximando, junto com a data de falecimento do meu pai, então vai dando essa confusão mesmo".