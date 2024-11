Tiago Ramos diz que foi bloqueado por mãe de Neymar: 'Minha outra metade'

Tiago Ramos, 26, afirmou neste domingo (24) que a ex-namorada Nadine Gonçalves, 57 — mãe de Neymar, 32 —, o bloqueou nas redes sociais.

O que aconteceu

O ex-peão de A Fazenda (Record) publicou um desabafo no X (ex-Twitter) dizendo que ainda ama a ex: "P*rra, a Nadine me bloqueou. Eu te amo, você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não esteja namorando. Você é a minha outra metade. Eu te amo."