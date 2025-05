Juliette é contratada pela Globo e vai assumir programa de entrevistas

Juliette é a nova integrante do elenco do Saia Justa, no GNT, tradicional programa de entrevistas e debates do grupo Globo.

O que aconteceu

Após vencer o BBB 21 e trilhar carreira musical, Juliette terá lugar fixo no spfá do Saia Justa, no GNT. Sua estreia está marcada para o dia 14 de maio, ao lado da âncora Eliana, da recém-chegada Erika Januza, de Bela Gil e de Tati Machado.

Ela também passa a integrar o elenco de talentos agenciados comercialmente pela Globo, por meio dada ViU. Essa é a área que gerencia projetos publicitários em marketing de influência.