Nego do Borel troca socos na rua, é contido por PMs e vai para a delegacia

Em seu perfil no Instagram, Nego do Borel comentou o ocorrido. "As pessoas estão confundindo as coisas, não dá para tolerar tudo. Infelizmente hoje de manhã tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás."

e meu marido que é motorista de app e pegou um passageiro que do nada caiu na porrada com o nego do borel, parece que Nego bateu no carro onde o amigo dele tava e ele foi lá chamar pro fight em defesa do amigo o RJ não é para amadores meus amigos pic.twitter.com/TVc3TVZxis -- Denise (@thenaise_) November 24, 2024

O cantor disse ser contra violência, mas avisou que não vai "apanhar e ficar calado". "Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue, o meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para ficar 'abaixo a cabeça' sempre."

Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado.

Nego do Borel explica briga com homem em rua do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

A Splash, a Polícia Civil do Rio disse que Nego do Borel e o outro homem envolvido na briga foram para a 15ª DP da Gávea. Eles preferiram não registrar a ocorrência e não disseram o motivo da briga aos policiais. A reportagem também procurou a Polícia Militar do Rio e aguarda retorno.