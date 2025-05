Angélica fala sobre lidar com redes com filhos adolescentes: 'Perigoso'

No podcast, apresentado por Tata Estaniecki e Claudia Raia, Angélica apontou que, como mãe, ela gosta de ficar atenta. "Trazer foto para as redes sociais sendo uma super mãe é uma coisa. Você realmente sabe o que está acontecendo com o seu filho? Você realmente sabe do que ele está gostando? Dos amigos dele, você sabe?".

O podcast está sendo lançado em meio a polêmicas com seu filho, Benício Huck. A briga, envolvendo a nora de Angélica, Duda Guerra, e a influencer Antonela Braga envolveu o filho da apresentadora, Benício, que, aparentemente, terminou o relacionamento com Guerra.