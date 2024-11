Graciele Lacerda relata mudanças após fertilizações: 'Tomei muito hormônio'

Graciele Lacerda, 44, revelou que sofreu mudanças em seu corpo em decorrência das sete tentativas para engravidar — ela está à espera do primeiro filho do casamento com Zezé di Camargo, 61.

O que aconteceu

Lacerda se submeteu a fertilizações in vitro para conseguir engravidar. "Fiquei cinco anos fazendo o tratamento e tomei muito hormônio para tirar óvulos e depois para implantar. Isso acabou fazendo com que meu corpo mudasse", declarou, em entrevista à CNN Brasil.

A influenciadora disse que notou as mudanças no corpo, como celulites, mas que isso não a incomoda. "Achei lindo. A minha barriga está bonita, minha celulite. Então a mudança do corpo para mim é uma coisa que eu sei que depois eu vou cuidar e vou voltar".