Peões de A Fazenda 16 reclamam de higiene do G4: 'Fio dental usado'

Fio dental eles mesmo que largam. Quem anda com fio dental pra cima e pra baixo são eles. Eles usam aqui no sofá. Parece que o hobby deles é passar fio dental na beira da piscina. Fernando Presto

Flora contou uma situação envolvendo os rivais. "O Sacha tava com o roupão do Gui uma vez, botou a mão no bolso e tirou um fio dental usado."

Juninho alfinetou. "Acham que é bonito."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Babi? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

