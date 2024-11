Fan meetings e shows de astros sul-coreanos já lotam o calendário de 2025

A casa de shows parece ser o point dos artistas asiáticos, pois Lee Taemin, um dos maiores solistas da indústria, se apresenta por lá no dia 1 de fevereiro com a turnê 'Ephemeral Gaze'. Será a primeira vez de Taemin como solista no país. Quem também já veio para cá —várias vezes: 2017, 2018 e 2019— e retornará é o KARD, no dia 17 de janeiro, ainda sem local definido.

O sucesso dos fanmeetings de atores de BL, as séries gays tailandesas, também chama atenção, e temos dois fanmeetings já confirmados: o elenco de 4 minutes faz show dia 2 de fevereiro no Terra SP, assim como o casal YinWar, que se apresenta lá dia 18 de maio.

O grande evento, no entanto, são os dois shows em estádios do maior grupo em atividade do momento no K-pop: Stray Kids. Eles apresentarão a turnê 'dominATE' no Engenhão, no Rio de Janeiro, dia 1 de abril, e no MorumBIS, em São Paulo, dia 5 de abril.

Brasil: o melhor público

É interessante perceber que, quando questionados, os artistas asiáticos que já passaram pelo Brasil ou que possuem data marcada para vir falam sempre sobre a mesma coisa: o barulho que o público faz. Os latinos são famosos por cantarem todas as letras, mais alto que os próprios artistas, e isso virou uma marca registrada. Chama mais atenção, pois a grande maioria dos grupos faz turnês gigantescas pelo Japão e Coreia, dois países com culturas de show completamente distintas da nossa, com fãs mais quietas e contidas.

Por que sempre São Paulo?

Toda vez que um novo show é confirmado no Brasil, ele acontece em São Paulo, e muitas pessoas reclamam da pouca oferta em outros estados e da concentração de eventos num só local. O problema? Trazer um show para o Brasil é caro, e São Paulo, além de ter mais público por ser uma das maiores cidades do mundo, também facilita pela questão logística, com mais opções de voos e aeroportos. Diversos shows de K-pop fora de São Paulo acabaram com ingressos encalhados e shows bem vazios, dificultando o investimento de novos produtores.