Dá para acreditar? Luma muda completamente de vida em 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (25) de "Mania de Você" (Globo), Luma (Agatha Moreira) vai surpreender Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves) com uma declaração.

Ela vai demonstrar arrependimento pelo que fez com Viola (Gabz). Ao final do episódio, a chef vai procurar Viola e, a partir disso, ela compra uma briga homérica com Mércia e Mavi, e começa a fazer malabarismos para ajudar Rudá e a 'nova' namorada dele.

Além disso, vale dizer, Luma ganhará um novo crush. O ator Leo Bittencourt foi escalado para interpretar o próximo par romântico da cozinheira.