Andressa Urach fala de sexo com 8 e incentiva ménage: 'Toda mulher deveria'

Andressa Urach, 36, deu dicas de sexo anal e recomendou que mulheres experimentem relações a três neste domingo (24).

O que aconteceu

A influenciadora voltou a falar sobre a sua gravação de cenas de sexo com oito homens, que rendeu uma internação, e disse que foi a maior loucura da sua vida. "Eu gravei com oito rapazes. Um mais lindo do que o outro. Gigantes", disse ela nos Stories do Instagram.

Andressa aproveitou para incentivar o sexo a três, o famoso "ménage", e dupla penetração. "Toda mulher deveria experimentar pelo menos dois juntos, um pela frente e outro por trás. É surreal. Um prazer, assim, inesquecível, inigualável. É muito bom, se chama dupla penetração. É maravilhoso. Muito, muito, muito bom", afirmou.