Albert analisa que Luana estará na roça: 'Ela é perigosa, a hora é agora'

Albert e Flor conversaram sobre as possibilidades da 10ª roça de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Para Albert, Gui, o Fazendeiro, vai colocar Fernando direto na roça, e os peões da casa votarão em Luana, a única do G4 disponível para ser votada. Com as opções na Baia entre Nessa, Yuri e Sacha, os peões aliados da ex-De Férias com o Ex, só resta como opção ela puxar Vanessa para o 3º banquinho.

Albert: Ela [Luana] é malandrinha. O dela tá na reta, todo mundo vai nela. A Roça vai ser Fê, ela, Nessa e Yuri."