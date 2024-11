'Tentei achar': Tata Werneck comenta sexo com homem de pênis pequeno

Tatá Werneck, 41, revelou que já passou perrengue ao transar com um homem do pênis pequeno.

O que aconteceu

Tatá falou sobre esse episódio durante entrevista com Mônica Martelli em seu programa, Lady Night. Na ocasião, a atriz e a apresentadora precisaram responder quais foram as "piores coisas que já ouviram no sexo".

Ela contou que foi transar com o homem de pênis pequeno e ele se referiu ao genital como "piroquinha". "Não vou citar nome [da pessoa], mas estava lá com ele [na transa], e ele falou assim: 'vai, senta na minha piroquinha'. Isso é verdade mesmo, tá?".