Cher revela 'choque' ao descobrir nome errado registrado em sua certidão

Cher, 78, contou em seu livro de memórias "Cher: The Memoir, Part One", lançado em 19 de novembro, como descobriu que o nome Cheryl foi registrado em sua certidão de nascimento - diferentemente do que sua mãe planejava.

O que aconteceu

Segundo a cantora, a descoberta aconteceu em 1979, quando iniciou o processo de mudança legal de seu nome - antes Cherilyn Sarkisian e agora apenas Cher. "Eu acreditava que Cherilyn era meu nome até o dia, anos depois, em que decidi mudar legalmente meu nome para simplesmente Cher".

No livro, Cher conta que em 1946, sua mãe, Georgia Holt, então com 19 anos, teve um parto longo e sem medicação. "Ela estava exausta quando cheguei, por volta das 7h30 da manhã de segunda-feira, 20 de maio".