Ator de 'Terra e Paixão' vira drag na Parada LGBTI+ no Rio e canta sucessos

Durante mais de uma hora de show, Diego colocou o público para dançar com suas bailarinas. Ele ainda apresentou a coreografia de "Hot to Go", da Chappell Roan, que está viralizada no TikTok.

O ator Diego Marins como Kelvin, de 'Terra e Paixão', e como drag cantora Imagem: Divulgação

Diego deu vida ao personagem Kelvin na novela "Terra e Paixão" e fez par romântico com Ramiro, interpretado pelo ator Amaury Lorenzo. O casal fez sucesso nas redes sociais com as cenas de flerte e romance. Durante o show, ele relembrou o papel na trama e agradeceu o carinho do público.