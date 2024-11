Vanessa diz que tem affair fora de A Fazenda, e Flora ironiza: 'Tinha, né?'

Vanessa Carvalho conversou com Flora Cruz sobre os flertes que trocou com Sidney Sampaio quando estava sob efeito de álcool em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa se mostrou constrangida pela forma como agiu com Sidney e ressaltou que tem um affair fora do confinamento. Flora, no entanto, apontou que o relacionamento não deve mais existir.

Vanessa: "Deve estar nas páginas de fofoca eu investindo em Sidney... E você mesma falou que não estava parecendo brincadeira, né? Uma coisa é brincar, não ligo. Mas meu Deus...".